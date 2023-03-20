Замначальника полиции Иркутска найден мертвым в собственном кабинете. По предварительным данным, он совершил самоубийство

50-летний заместитель начальника полиции МВД Иркутска Герман Братчиков найден мертвым в собственном рабочем кабинете. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердили в ГУ МВД Иркутской области. Ранее «Омбудсмен полиции» сообщил, что Братчиков застрелился.

Телеграм-канал Baza отмечает, что утром 19 марта Братчиков как обычно заступил на дежурство и получил табельный пистолет Макарова. Он принял участие в совещании по зуму, после чего зашел в свой кабинет и шесть часов не выходил на связь.

В итоге коллеги Братчикова вскрыли кабинет и обнаружили там тело полковника. Baza и Astra утверждают, что полицейский застрелился из служебного пистолета.

Baza добавляет, что в 2019 году Братчиков прошел психологическое тестирование, и что специалисты не выявили у него никаких «факторов риска». За несколько недель до гибели он подал заявление о разводе с супругой.

RTVI со ссылкой на удаленный профайл Братчикова на сайте Иркутского МВД сообщает, что он поступил в органы внутренних дел в 1996 году. Он занял должность замначальника городского управления МВД в 2016 году, а в июле 2022-го начал работать заместителем начальника полиции МВД России «Иркутское».



Источники: Ъ, «Омбудсмен полиции», Baza, Astra, RTVI

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