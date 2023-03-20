В Ставрополье мобилизованного приговорили к пяти годам колонии за побег из военной части

Буденновский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного Даниила Писцова к пяти годам лишения свободы по статье о дезертирстве (часть 5 статьи 337 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале гарнизонных военных судов Ставропольского края.

По версии следствия, 6 октября Писцов «самовольно оставил место службы» в Ставрополье и уехал в Краснодарский край, чтобы «отдохнуть от исполнения» своих военных обязанностей. Там он проводил время «по своему усмотрению».

15 декабря мобилизованный сам пришел в полицию и сообщил о своем преступлении. На суде он признал вину и раскаялся.

Осенью 2022 года Владимир Путин подписал поправки к УК, которые ужесточили наказание в том числе за самовольное оставление военной части. С тех пор отсутствие на месте службы в течение более чем одного месяца наказывается лишением свободы до пяти лет.

В январе журналисты «Русской службы Би-би-си» подсчитали, что с начала войны в российские суды поступило 900 уголовных дел по «военным» статьям. Чаще всего встречается обвинение именно по статье о самовольном оставлении части. Большинство обвиняемых получают условные сроки.

Источники: Информационный портал гарнизонных военных судов Ставропольского края, «Русская служба Би-би-си»

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