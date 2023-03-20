Против генерала Росгвардии возбудили уголовное дело о взятке в 19 миллионов рублей. Он признал вину

В отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого возбуждено уголовное дело о получении многомиллионных взяток (часть 6 статьи 290 и часть 3 статьи 286 УК). Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, Драгомирецкого подозревают в систематическом получении «откатов» от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье.

«По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн руб. В преступную схему входил и начальник окружной базы хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО», — написал Хинштейн.

Депутат сообщил, что Драгомирецкий признал вину и написал явку с повинной. Сейчас с ним проводятся следственные действия, после чего ему изберут меру пресечения. Вскоре Драгомирецкого уволят из Росгвардии, добавил Хинштейн.

По данным РБК, в 2019 году Вадим Драгомирецкий задекларировал годовой доход в два миллиона рублей, земельный участок в 200 квадратных метров и долю в 72-метровой квартире, а также автомобиль Hyundai Grandeur.

Источник: Александр Хинштейн, РБК

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.