Погиб основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов. Спасатели обнаружили его тело после того, как он провалился под лед на Волге

Спасатели обнаружили тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Телеграм-канал 112 добавляет, что тело музыканта опознала его родственница.

Ранее в соцсетях музыкального коллектива сообщалось, что 34-летний Свиргунов гулял с друзьями по Волге в Ярославле. В какой-то момент сам основатель Cream Soda, а также его младший брат Роман и друзья Георгий Киселев и Аристарх Ухтомский провалились под лед. Последнего быстро удалось достать из воды, однако он вскоре скончался в машине скорой помощи. Издание 76.ru сообщает, что под лед провалились пять человек: среди вышеперечисленных также была женщина. Ее удалось спасти.

Еще двоих провалившихся под лед до сих пор ищут.

Cream Soda — ярославская группа, в которую входили три музыканта. Среди ее хитов — песни «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок».

Источники: РИА Новости, 112, Cream Soda, 76.ru

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