Центр «Досье» опубликовал списки блогеров и пабликов, которым платили структуры основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина

В распоряжение журналистов Центра «Досье», а также ряда западных изданий, попали документы принадлежащей основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину «фабрики троллей». В них содержится информация о выплатах администраторам пабликов в соцсетях, каналов в телеграме и аккаунтов в твиттере, которые получали деньги от пригожинских структур.

Как утверждают авторы расследования, опубликованного Центром «Досье», они получили доступ более, чем к миллиону документов. Среди них, отмечают журналисты, встречаются упоминания об оплате публикаций, ретвитов и лайков у блогеров-тысячников и пабликов в твиттере, среди которых — «Литература» (2,3 миллиона читателей), «Д///ИХАД», Митрофан Белов, Александр Дедуренко, Леонид Дягтерев, «Радио Стыдоба», «Пьяный Твиттер» (2,7 миллиона подписчиков) и «Новости. Как есть». Отдельной строкой проходит оплата за услуги контент-менеджера для проектов «Актуальная Россия» и «Актуальный мир».

Как следует из документов, в телеграме подчиненные Пригожина размещали платные посты в каналах «Медиатехнолог», «Как-то вот так» и «338», а также репосты в канале «Караульный». Кроме того, в бюджет «фабрики троллей» была заложена оплата за публикации и доступ к администрированию сообщества во «ВКонтакте» под названием «Оружие России».

В одном из документов говорится, что сотрудники «фабрики» в рамках кампании по продвижению проекта «ЯRus» оплачивали посты в каналах «Как я встретил столбняк», «Лентач», «Только никому», «Код Дурова», «Антиглянец», «Небожена», Yaplakal, FemaleMems, «Курятник» (новости шоу-бизнеса), ebobo (новости шоу-бизнеса) и «Светские хроники».

Как пишет «Досье», ссылаясь на оценки бывших сотрудников Пригожина, сейчас на его «фабрике троллей» работают около 400 сотрудников, из которых более 30 занимаются написанием комментариев на сайтах СМИ, а еще около 30 пишут комментарии в ютубе.

По данным авторов расследования, бюджет «фабрики» в 2022 году составил примерно 70-100 миллионов рублей в месяц без учета «спецзадач». Так сотрудники Пригожина называли, в частности, кампанию по дискредитации оппозиционерки Любови Соболь, которая рассказывала в том числе о коррупции в компаниях Пригожина, поставляющих питание в московские школы.

В документах, оказавшихся в распоряжении журналистов, также описана процедура приема на работу на «фабрику троллей» новых сотрудников. Так, всех соискателей подвергают двухчасовому допросу на полиграфе модели «Диана-07». «Детектор лжи» используют для того, чтобы отсеять кандидатов с оппозиционными взглядами, связанных со СМИ и силовыми структурами, а также имеющих долги и употребляющих наркотики. А с прошлого года в ходе теста на полиграфе соискателей также спрашивают об отношении к войне в Украине.

Источник: Центр «Досье»

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