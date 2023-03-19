«Вы дождетесь, твари!» ЧВК Вагнера все же похоронила своих погибших в Горячем Ключе. Против этого выступали власти города, в ответ наемники записали видео с угрозами

В городе Горячий Ключ Краснодарского края прошли похороны наемников ЧВК Вагнера, погибших на войне в Украине. Видео с похорон распространились в сети.

Ранее против дальнейшего захоронения в Горячем Ключе военных, погибших на фронте выступала городская администрация, настаивая на том, что город-курорт не место для массовых захоронений.

«Я с уважением отношусь к действующим бойцам ЧВК “Вагнер” и к памяти тех, кто уже отдал свою жизнь за Родину!» — написал в своем телеграм-канале глава администрации Горячего Ключа Сергей Белопольский.

«Но не могу не прислушаться к мнению общественности, что город-курорт Горячий Ключ неправильно делать местом, для массового захоронения бойцов. Я уверен, что в крае достаточно муниципальных образований, которые не являются городами-курортами, для захоронения с созданием соответствующих мемориалов», — добавил он.

В ответ на возражения администрации Горячего Ключа наемники из ЧВК Вагнера записали видео с угрозами. На кадрах, распространившихся в сети, несколько десятков человек в форме, с оружием и в масках с изображениями черепов.

«Вы дождетесь, твари, что нам придется прийти и разобраться с вами!» — говорит один из них обращаясь к властям Горячего Ключа и добавляет, что они «наносят вреда больше, чем украинская армия».

Источники: Сергей Белопольский, Grey Zone

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