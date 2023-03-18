РУДН сменил проректора по работе со студентами из-за выставки землячеств, на которой вывесили украинские флаги 

Российский университет дружбы народов снял с должности проректора по работе со студентами Сергея Базавлука из-за прошедшей в здании вуза выставки, на которой вывесили украинские флаги.

На сайте вуза сообщается, что его должность займет Михаил Кацарский. Там также сказано, что в 2011 году он окончил Юридический институт РУДН и более восьми лет работал в Совете Федерации.

В конце февраля 2023 года в главном корпусе РУДН прошла выставка землячеств университета, в том числе там был стенд землячества Украины. По словам организаторов, само мероприятие и наличие там украинских флагов было согласовано с руководством РУДН.

Тем не менее в начале марта замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что в вузе проведут служебную проверку и накажут виновных.

В середине октября 2022 года президент Владимир Путин возмутился попытками отменить русскую культуру и заявил, что выступает против отмены в стране украинской культуры.

«У нас в России проживает около трех миллионов украинцев — ну как же мы можем запретить их язык и культуру? Да у нас и в голове такого нет. Я думаю, во многих наших семьях любят украинские песни, культуру. Еще в СССР были очень популярны хиты на украинском языке. И я думаю, что мы не должны уподобляться тем, кто отменят какую бы то ни было культуру», — сказал тогда Путин.

Источник: РУДН

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