Бывший президент США Дональд Трамп анонсировал собственный арест и призвал своих сторонников к протестам 

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что ему стало известно о намерениях правоохранителей «незаконно» арестовать его по делу о финансовых махинациях. Он призвал своих сторонников выходить на протесты. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на сообщение политика в его социальной сети Truth Social.

«Незаконные утечки из коррумпированной и высокополитизированной окружной прокуратуры Манхэттена указывают на то, что, поскольку преступление не может быть доказано, то будет арестован ведущий кандидат от республиканцев и бывший президент Соединенных Штатов Америки во вторник на следующей неделе», — написал Трамп.

При этом агентство отмечает, что представитель областной прокуратуры от комментариев по этому поводу отказался.

В начале 2023 года офис окружного прокурора Манхэттена начал представлять доказательства по делу о 130 тысячах долларов, которые во время президентской кампании 2016 года бывший тогда личным адвокатом Трампа Майкл Коэн заплатил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффордс) за ее молчание об отношениях с политиком.

Сам Коэн признал, что платил эти деньги. Главный предмет спора — их источник и конечный выгодополучатель.

Возможное задержание бывшего президента США прокомментировал миллиардер Илон Маск. Он написал в твиттере, что если это произойдет, то Трамп одержит «убедительную победу» на выборах президента США.

Источник: Reuters, Илон Маск

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