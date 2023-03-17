За последние две недели «Медиазоне» и Би-би-си удалось установить более 1300 новых имен российских военных, погибших в Украине. Всего на войне были убиты по меньшей мере 17 375 человек

Русская служба Би-би-си, «Медиазона» и команда волонтеров за последние две недели установили имена 1304 военнослужащих, которые погибли в Украине. Это выше средних показателей за прошлый год, когда каждую неделю сообщалось максимум о 300 погибших солдатах.

Так, к середине марта по открытым источникам журналистам удалось подтвердить гибель 17 375 российских военных. Треть этих потерь — добровольцы, мобилизованные, а также заключенные и бойцы ЧВК Вагнера.

При этом только с начала 2023 года в Украине погибли не менее тысячи бывших заключенных, которые отправились на фронт.

«Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 13 месяцев», — отмечает Русская служба Би-би-си.

Таким образом, Россия могла потерять в Украине около 35 тысяч человек. Это сопоставимо с населением города Урюпинск Волгоградской области. Общие безвозвратные потери России могут составлять по меньшей мере 157 500 человек. Это те, кто получил ранение, умер или пропал без вести.

Кроме того, журналистам удалось подтвердить смерть 1583 мобилизованных россиян. Почти половина из них погибли в этом году.

Источник: Русская служба Би-би-си

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