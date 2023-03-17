Во Франции тысячи людей вышли на акции против повышения пенсионного возраста. Полиция применила против митингующих газ и водометы 

Во Франции прошли массовые протесты в связи с повышением пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В некоторых городах акции протеста столкновениями с полицией.

Так, в Париже несколько тысяч несогласных с реформой вышли на площадь Свободы. В какой-то момент демонстранты разожгли костер перед зданием Национального собрания. Кроме того, митингующие подожгли мусорные баки и уличную мебель. В ответ на это полиция применила водометы и слезоточивый газ. По данным газеты Figaro, силовики задержали 217 человек.

Акции протеста также прошли в Нанте, Лионе, Тулузе и других городах страны. Например, в Ренне мэр города заявила об «ошеломляющем насилии» со стороны протестующих, которые, как она отметила, неоднократно нападали на здание мэрии. А в Марселе участники акций разбили витрины магазинов и банков.

В четверг в поддержку закона о повышении пенсионного возраста проголосовал Сенат. Затем должно было пройти голосование в Национальной ассамблее, однако до начала сессии президент Франции Эмманюэль Макрон воспользовался конституционным правом, которое позволяет премьер-министру страны принять закон без голосования с парламентом.

Источники: Figaro, Monde

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