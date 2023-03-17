«Верни браслет — люди расстраиваются, вещь денег стоит». Силовики угрожают обысками и преследованием родственникам студентки из Архангельска Олеси Кривцовой, которая сбежала из-под домашнего ареста

Силовики угрожают обысками и преследованием родственникам студентки из Архангельска Олеси Кривцовой, которая сбежала из-под домашнего ареста и уехала из России. На родине ее обвиняют в повторной «дискредитации» армии и оправдании терроризма.

Мама Кривцовой Наталья рассказала изданию The Barents Observer, что обыск уже прошел в квартире у бабушки мужа студентки, а теперь силовики грозятся провести их в доме ее отца.

«Следователь мне в WhatsApp угрожает: “Подумайте о младшей дочери…” Также говорит, что будет обыск у родственников в Белгородской области, у олесиного папы», — сообщила Наталья Кривцова. Ее младшей дочери всего семь лет.

16 марта в группе в поддержку Кривцовой в телеграме опубликовали видео того, как она снимает с ноги электронный браслет. Сейчас девушка находится в Литве и тоже получает угрозы от силовиков.

В переписке с Кривцовой следователь СК Руслан Мелехов просил студентку вернуть электронный браслет или заплатить за него.

«Ты уехала, твои проблемы остались здесь. Верни браслет — люди расстраиваются, вещь денег стоит», — написал он.

Сама Кривцова считает, что следователь Мелихов «просто дурацкая пешка ФСБ» и даже называет его «довольно добрым» человеком, у которого «дурацкая позиция». Кроме того, девушка утверждает, что не собиралась уезжать из России даже после того, как на нее завели уголовное дело. Ее мама также говорит, что не знала о побеге.

«Вначале у меня была довольно четкая позиция: я никуда не еду, я остаюсь тут, я ни в чем не виновата, со своей Родины уезжать не буду. Но потом ФСБ сфальсифицировала доказательства того, что я собираюсь скрыться. И я поняла, что от этих преступников можно ждать чего угодно. Что даже если я в суде буду доказывать свою невиновность, этого никто не примет», — поясняет студентка. Тогда кто-то купил на ее имя билеты и после этого Кривцову поместили под домашний арест.

Уголовное дело против Кривцовой возбудили в декабре 2022 года. Ее обвинили в повторной «дискредитации» армии и оправдании терроризма. По этим статьям ей могло грозить до десяти лет лишения свободы. Как пишет The Barents Observer, донос на студентку Арктического университета могли написать ее однокурсники.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Кривцову политической заключенной.

Источник: The Barents Observer

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