В Новосибирске военного, который зарезал сослуживца в лагере для мобилизованных, осудили на семь лет колонии

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима ефрейтора Чингиса Даваалая, который зарезал сослуживца в лагере для мобилизованных. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на сообщение суда.

Как пишет издание, убийство произошло в детском лагере «Гренада» под Новосибирском. При этом корреспондент NGS.ru отмечал, что там размещали только мобилизованных из Тувы.

24 октября 2022 года власти республики Тува подтвердили инцидент. На официальном сайте правительства отмечается, что «речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков».

Эту же версию в суде озвучили следователи. По их данным, пьяный ефрейтор Даваалай поссорился с мобилизованным после чего дважды ударил его ножом в спину, а затем еще раз — в правое надплечье. Военнослужащий умер от потери крови.

Суд также постановил взыскать с ефрейтора два миллиона рублей в пользу семьи погибшего военного.

В то же время российские суды продолжают выносить куда более суровые приговоры гражданам, которых обвиняют в поджогах военкоматов, не приведших ни к человеческим жертвам, ни к серьезному ущербу. Так, на днях суд приговорил Кирилла Бутылина к 13 годам колонии за одну лишь неудачную попытку поджечь военкомат в Подмосковье.

Источники: «Медиазона», NGS.ru, Официальный портал республики Тува

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