В московские бары Underdog и La Virgen Taqueria пришли силовики. После этого на двери одного из заведений появилась надпись: «Z — за Россию»

В пятницу вечером в столичные заведения Underdog и La Virgen Taqueria пришла полиция. Она задержала несколько сотрудников и посетителей и сказала, что это связано со «спонсированием ВСУ». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Несколько очевидцев рассказали правозащитникам, что силовики появились в барах с электрошокерами и кувалдой.

В инстаграме Underdog опубликовали запись, в которой говорится о закрытии на неопределенное время по требованию полиции. «Весь вечер пятницы и всю субботу мы закрыты», — добавили в сторис La Virgen Taqueria.

Силовики пробыли в барах около часа. При отъезде из Underdog они заставили некую девушку написать на двери: «Z — за Россию», сообщило издание SOTA. Кроме того, по словам корреспондента издания, после визита силовиков в баре заиграли треки исполнителя Shaman, который поддерживает войну в Украине, а также музыка группы Любэ и песни «Синий платочек» и «Хей, ой, да конь мой вороной».

Один из сотрудников Underdog рассказал «Медиазоне», что полицейские заставляли посетителей подпевать, угрожая электрошокерами, а также просили раздеться людей с татуировками.

По данным Baza и «Медиазоны», в июле 2022 года в инстаграме заведения La Virgen был опубликован анонс благотворительного маркета виниловых пластинок. Сейчас этого поста в ленте заведения нет. В анонсе, по информации СМИ, говорилось, что выручка с продаж будет передана коллективу Kyiv Angels. Это благотворительная организация, которая помогает ВСУ и мирным жителям Украины, пострадавшим в ходе войны.

После публикации этого анонса сотрудникам Underdog и La Virgen Taqueria начали поступать угрозы. Владельцы заведений сообщили, что аккаунт La Virgen Taqueria был взломан, и что на самом деле пожертвования с благотворительного маркета шли на помощь приюту для животных «Твое собачье дело».

10 июля в инстаграме Underdog был опубликован пост со словами о том, что команда потрясена историей, случившейся с баром La Virgen Taqueria. «Мы всегда стараемся своей работой и деятельностью нести какое-то добро и свет всем. Все то, что сейчас так необходимо простым мирным людям. Иногда наша деятельность кажется бесполезной и пустой, но мы надеемся, что мы в силах помогать не только животным, нуждающимся в этом, но и людям, которые страдают и нуждаются в нашем саппорте. В России сейчас миллионы беженцев, простых и напуганных людей, огромное количество детей-сирот и инвалидов», — написали владельцы заведения.

После этого они провели акцию по сбору помощи для «Российского красного креста».

Источники: «ОВД-Инфо», Baza, «Медиазона» (2), Underdog, La Virgen Taqueria

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