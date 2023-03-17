Супругов из Тверской области приговорили к лишению свободы за антивоенные граффити и репосты в «Одноклассниках»

Семейную пару Александра Мартынова и Людмилу Разумову приговорили к реальным срокам по статьям о «фейках» про российскую армию и вандализме. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Конаковский городской суд Тверской области назначил мужчине 6,6 лет колонии общего режима, а женщине — 7 лет заключения.

Дело о «фейках» про армию в отношении супругов возбудили в марте 2022 года. Мартынову вменяли репосты записей в «Одноклассниках»: об убитых жителях Мариуполя, где российские солдаты назывались «подонками», и об обстреле российскими военными жилых домов в Херсоне.

Разумову обвинили в том, что она тоже распространяла «фейки» в той же соцсети. Женщина репостнула шесть записей, в которых говорилось об обстрелах российскими военными мирных жителей Украины.

Позднее Мартынову и Разумовой вменили статью о вандализме. По версии следствия, пара, используя краску и трафарет, оставила надписи «Путлер Капут», «Украина, прости нас», «Путин — это война» и «Мир Украине» на стенах в нескольких деревнях Тверской области.

Почти все время заключения Людмила Разумова находится в одиночной камере в СИЗО-1 Твери. Ее отказываются селить с другими женщинами, ссылаясь на статью, которую ей предъявили.

Источник: «ОВД-Инфо»

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