Суд в Беларуси приговорил к 12 годам лишения свободы двух бывших руководительниц издания TUT.by

Минский городской суд приговорил бывшего главного редактора TUT.by Марину Золотову, а также бывшего гендиректора издания Людмилу Чекину к 12 годам лишения свободы каждую. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Золотову и Чекину обвинили в неуплате налогов, а также в распространении в интернете материалов с призывами свергнуть государственный строй и дестабилизировать национальную безопасность в Беларуси. Их дело рассматривалось в закрытом режиме.

Обвинение в неуплате налогов также предъявлено бывшему редактору политико-экономического отдела TUT.by Ольге Лойко и журналистке Елене Толкачевой. Их дело выделено в отдельное производство. Им удалось уехать из страны до ареста.

Издание TUT.by активно освещало протесты, вспыхнувшие в Беларуси после президентских выборов в 2019 году, когда ЦИК отчитался о победе Александра Лукашенко. В 2021-м сайт издания был заблокирован, а счета компании заморожены. Тогда же в отношении руководителей СМИ было возбуждено уголовное дело.

Белорусские власти считают TUT.by экстремистской организацией.

Источники: «Весна», «Белта»

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