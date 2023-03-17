Прокуратура Астраханской области выявила нарушения в действиях врачей ФСИН, которые отказывали в медпомощи перенесшему пытки заключенному

Прокуратура Астраханской области проверила действия врачей Медчасти №3 при МСЧ-30 ФСИН и выявила нарушения в их работе. Ранее медики отказались направить заключенного Абдула-Малика Албагачиева в больницу на операцию, а также не препятствовали неоднократному помещению его в ШИЗО — несмотря на приступы у мужчины эпилепсии, обострившиеся после пыток. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

В 2018 году уроженца Ингушетии Албагачиева приговорили к девяти годам лишения свободы. По версии следствия, в 2015 году он несколько месяцев воевал в Сирии против правительственных войск, а после возвращения в Россию хранил у себя самодельную гранату. Мужчина заявил, что его пытали, чтобы он подтвердил, что воевал в Сирии за запрещенную в России организацию ИГ. По словам правозащитников, Албагачиева душили и били током по почкам и животу. Он так и не признал вину.

В отношении сотрудников центра «Э», где издевались над Албагачиевым, было возбуждено уголовное дело. Прокурорская проверка подтвердила факт пыток.

В 2020 году Абдула-Малика Албагачиева перевели в ИК-8 в Астраханской области. Там его стали систематически сажать в ШИЗО — поводами становятся необоснованные дисциплинарные взыскания. В то же время заключенный до сих пор не оправился от пережитых пыток: несколько раз в сутки у него случаются эпилептические припадки.

Адвокат Ирина Бирюкова обратилась в прокуратуру Астраханской области с просьбой проверить врачей ФСИН, которые не препятствуют помещению Албагачиева в ШИЗО, а также не направляют его на необходимую операцию по удалению из ключицы мужчины металлической пластины.

Источник: «Общественный вердикт», «Кавказский узел»

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