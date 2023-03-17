Правозащитники подтвердили два убийства в отделениях полиции в Чечне

31-летний Гилани Духаев и 29-летний Ахмед Гатаев были похищены чеченскими силовиками в конце 2022 года, а позже убиты в отделениях полиции. Об этом сообщает Центр защиты прав человека «Мемориал».

По данным правозащитников, Гилани Духаева задержали 19 ноября в станице Ищерская Наурского района, когда тот шел в магазин за продуктами. Двое полицейских посадили мужчину в автомобиль и отвезли его в отдел полиции Заводского района Грозного. 27 ноября Духаев скончался. Полицейские отдали его тело родственникам, но запретили устраивать традиционные поминки.

Ахмеда Гатаева задержали 11 или 12 декабря. Его забрали из дома в Алхазурово Урус-Мартановского района, где мужчина жил с матерью. В те дни в районе проходили «зачистки» из-за произошедшего между стажером Росгвардии и сотрудником ГИБДД конфликта. Гатаева держали в отделении полиции две недели, после чего сообщили родственникам, что тот скончался.

Оппозиционный чеченский телеграм-канал Niyso сообщил, что Гатаева задержали «из-за какого-то лайка», и что силовики запретили родственникам погибшего рассказывать кому-либо о его смерти.

В телеграм-канале также отмечается, что Гатаева уже задерживали «из-за лайка» в 2013 году, когда тому было около 18 лет. По данным канала, молодого человека пытали, из-за чего Гатаев получил сильную психологическую травму и «постоянно лечился чтением Корана».

По данным «Мемориала», в том же 2013-м Гатаева осудили по статье о возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК) из-за комментариев в соцсетях. Он числится в списке Росфинмониторинга как человек, исключенный из перечня причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Волонтеры «Мемориала» подтвердили, что Ахмед Гатаев и Гилани Духаев были убиты.

Источник: «Мемориал», Niyso

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