Эксплуатация российских самолетов Sukhoi Superjet 100 оказалась под угрозой из-за нехватки американских свечей зажигания

Авиакомпании, эксплуатирующие пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100, столкнулись с проблемами из-за нехватки новых американских свечей зажигания, поставки которых прекратились из-за санкций. Это может привести к частичной или полной остановке полетов на этих самолетах в ближайшее время. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в шести авиакомпаниях.

По данным издания, первый заместитель гендиректора «ИрАэро» Владимир Панфилов написал письмо в Минпромторг, в котором объяснил, что нехватка комплектующих может привести к «полному прекращению полетов всего парка воздушных судов»

«Это ставит под угрозу выполнение программы полетов по перевозке пассажиров, в том числе социально значимых», — написал Панфилов.

Председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод подтвердил РБК информацию о дефиците свечей зажигания. В свою очередь, представитель авиакомпании «Якутия» сообщил, что «новых свечей на складе нет».

«Очень ждем, что российская промышленность решит вопрос с их скорейшим импортозамещением. Если этого не случится, перевозчикам придется останавливать эксплуатацию Superjet», — сказал он.

Как пишет телеграм-канал «Авиаторщина», с дефицитом свечей столкнулась и авиакомпания «Россия» — крупнейший оператор Superjet. Этой весной и летом перевозчик будет использовать только 40 процентов своих самолетов этой модели из общего парка в 76 бортов.

Источники: РБК, «Авиаторщина»

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