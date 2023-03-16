Захваченный украинский город Попасная, который был полностью разрушен при штурме российскими войсками, исключили из списка населенных пунктов самопровозглашенной ЛНР 

Украинский город Попасная, который был захвачен российскими войсками в мае и практически полностью разрушен в ходе штурма, исключили из списка населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщила украинская администрация Луганской области.

«Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне», — отмечается в сообщении Луганской ОВА.

Представители украинских властей региона также пояснили, что власти самопровозглашенной ЛНР приняли законы «Об административно-территориальном устройстве» и «Об образовании на территории ЛНР городских и муниципальных округов», в который населенный пункт «Попасная» не упоминается.

«В частности, принято 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из списков нет Попасной», — сказано в сообщении.

Попасная в Луганской области была захвачена российскими войсками в мае 2022 года. В результате ожесточенных боев город был полностью разрушен. До войны там проживали около 20 тысяч человек.

Источники: Луганская ОВА

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