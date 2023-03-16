Власти Таиланда одобрили проект договора с Россией об экстрадиции

Правительство Таиланда утвердило проект договора с Россией об экстрадиции россиян, находящихся в розыске и обвиняемых по уголовным делам.

После того, как документ вступит в силу, российские силовики смогут отправлять запросы и задерживать находящихся в Таиланде россиян силами тайской полиции.

Официальный представитель кабмина Рачада Дхнадирек добавила, что детали договора «соответствуют соглашениям об экстрадиции, которые Таиланд имеет с другими странами».

По официальным данным, после объявления в России мобилизации осенью прошлого года число россиян ежемесячно прибывающих в Таиланд увеличилось в семь раз. Так, только с ноября 2022 года по январь 2023 и только в международный аэропорт Пхукета прибыли более 200 тысяч российских граждан.

При этом, как отмечает местная пресса, многие россияне планируют проживать в королевстве на постоянной основе. Так, более 40% объектов недвижимости, проданных на Пхукете иностранцам в прошлом году, были куплены гражданами России.

Источник: The Nation

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