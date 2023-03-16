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В здании ФСБ в Ростове-на-Дону произошел взрыв и пожар. Есть погибшие. Главное

19:13 • 16.03.2023

В здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области днем в четверг произошел сначала взрыв, а затем начался пожар. 

Вскоре местные медиа со ссылкой на источники в силовых структурах сообщили, что в здании детонируют хранившиеся там боеприпасы.

Позже ФСБ официально прокомментировала произошедшее. В спецслужбе заявили, что не пожар произошел в результате взрыва, а наоборот, возгорание стало причиной взрыва емкостей с горюче-смазочными материалами в ремонтной мастерской погрануправления. 

«В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения», — приводит сообщение спецслужбы «Интерфакс».

В свою очередь, глава Ростовской области Василий Голубев уточнил, что пожар произошел из-за того, что замкнуло проводку. А РБК, ссылаясь на источник в МЧС, сообщал о возгорании силового кабеля на складе.

Официальных заявлений о погибших и пострадавших на момент публикации новости не было. По данным издания 161.RU, которое ссылается на собственные источники в силовых структурах, как минимум три человека погибли, еще четверо пострадали.

Источники: 161.RU, «Интерфакс», РБК

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