В Перми прошли обыски у нескольких бывших волонтеров «Мемориала»

С 11 по 13 марта полиция провела в Перми серию обысков, задержаний и допросов в отношении бывших активистов местного отделения «Мемориала», который российские власти ликвидировали в прошлом году. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

«Одного из волонтеров по телефону вызвали из дома на улицу, грубо затолкали в машину и отвезли в Центр по противодействию экстремизму», — говорится в сообщении. Как отмечает «Мемориал», силовиков интересовала информация об экс-председателе местного отделения организации Роберте Латыпове.

Активист двое суток провел в камере предварительного заключения, а 13 марта его оштрафовали на три тысячи рублей якобы за неповиновение сотрудникам полиции.

«Из суда его отвезли на квартиру, в которой он живет и где временно хранится имущество ликвидированного властями Пермского “Мемориала”. Два десятка силовиков вывезли из квартиры все, что возможно: книги, в том числе книги памяти, документы, несколько передвижных выставок, проводившихся “Мемориалом” за последние годы. Силовики изъяли у волонтера технику и электронные носители», —сообщили в организации.

При этом, как отметили в «Мемориале», активистам, у которых проводились обыски, силовики не показали документы об их проведении. Кроме того, полицейские «не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов “осмотров”, допросов и “бесед”».

15 марта против сотрудников «Мемориала» возбудили уголовное дело о «реабилитации нацизма» по заявлению членов общественного движения «Ветераны России».

«Мы увидели список жертв сталинских репрессий, опубликованный на одном из ресурсов "Мемориала". Наши активисты проанализировали его и поняли, что порядка 20 человек из этого списка были осуждены за сотрудничество с фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны», — сказал исполнительный директор движения Вадим Мироненко.

Источник: «Мемориал», ТАСС

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