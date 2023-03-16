Смоленский суд отказался сообщить, к каким срокам приговорил подростков, осужденных за поджог отдела полиции

Заднепровский районный суд Смоленска отказался сообщить журналистам «Медиазоны», какой приговор вынес подросткам за поджог отдела полиции №2.

Пресс-служба суда сослалась на наличие в деле несовершеннолетних: «Учитывая, что приговор суда вынесен в отношении пяти лиц, которые на момент совершения преступления являлись несовершеннолетними, трое из подсудимых до настоящего момента времени не достигли совершеннолетнего возраста, сведения по данному уголовному делу разглашению не подлежат».

На сайте суда указаны имена двух обвиняемых: Сергея Полянского и Андрея Стаценко. В карточке дела говорится, что приговор подросткам был озвучен 27 декабря 2022 года. Пожар в отделении полиции произошел 27 февраля.

По версии следствия, один из обвиняемых, 16-летний подросток, якобы согласился поджечь ОВД за деньги. Он встретился со своими знакомыми сверстниками в местном торговом центре и предложил им присоединиться — те поддержали идею. После этого они подготовили бутылки с воспламеняющейся жидкостью и направились к отделению полиции №2. В результате поджога загорелась стена здания и территория, прилегающая к ОВД.

Молодых людей обвинили в покушении на уничтожение имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК) и в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

В ст. 15 Федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности российских судов говорится, что тексты приговоров должны быть размещены в интернете не позднее одного месяца после их вступления в силу. Исключение составляют судебные акты по делам, «затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних». На эту норму и сослался смоленский суд.

Источники: «Медиазона», Заднепровский районный суд Смоленска