Общественнику из Новосибирской области вручили повестку сразу после слушаний, где он задал «неудобный» вопрос о благоустройстве своего города

Общественнику из Краснообска в Новосибирской области Валерию Котельникову вручили повестку сразу после публичных слушаний, где он задал «неудобный» вопрос о благоустройстве города. Представительница военкомата ждала его прямо на выходе с собрания, рассказал Котельников изданию «Сибирь.Реалии».

Мужчина поехал на слушания, чтобы снять репортаж об отказе местной администрации устраивать в одном из микрорайонов Краснообска обещанную зеленую зону. Видео он собирался выложить в свой паблик во Вконтакте, где рассказывает о проблемах города.

Сразу после слушаний к Котельникову подошла представительница местного военкомата.

«Не успел я выйти из зала, где проходили публичные слушания, так на меня набросилась дамочка из местного Военно-Учетного стола, которая не так давно работала в детской регистратуре. И мне была выписана повестка», — рассказал Котельников.

При этом, по словам мужчины, в сентябре 2022 года его уже вызывали в военкомат для сверки данных. Он также рассказал журналистам, что в октябре прошлого года к нему в квартиру приходили некие вооруженные люди. Сам Котельников в тот момент лежал в больнице. Кем были посетители, он не знает, но этот визит он связал со своим репортажем о продаже пришкольной территории у одного из лицеев в Краснообске.

Источник: «Сибирь.Реалии»

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