Комиссия ООН нашла доказательства военных преступлений России на территории Украины

Члены Комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине опубликовали доклад, в котором признали совершение Россией военных преступлений на территории соседнего государства. Речь идет о нападении на мирных жителей и разрушении объектов энергетической инфраструктуры Украины, а также об умышленных убийствах, незаконном лишении свободы, пытках, изнасилованиях и о депортации украинских детей.

Комиссия установила, что российская армия нападает на густонаселенные украинские пункты, применяя оружие взрывного действия и при этом не принимая необходимых мер предосторожности. «Российские вооруженные силы явно пренебрегали тем, что подобные действия наносят ущерб гражданскому населению и причиняют ему страдания», — говорится в документе.

Кроме того, российская армия систематически незаконно лишает свободы людей на оккупированных территориях, выяснили в ООН. Один из пленных рассказал членам организации, что его избивали за то, что он говорил по-украински и не помнил слов российского гимна.

Комиссия также выявила многочисленные случаи сексуализированного насилия, совершенного солдатами российской армии во время обысков жилых домов на оккупированных территориях.

Кроме того, члены ООН признали факт вывоза в Россию украинских детей. «Свидетели рассказали Комиссии, что многие из перемещенных детей младшего возраста не смогли установить контакт со своими семьями и впоследствии могут потерять связь с ними на неопределенный срок», — говорится в докладе.

Комиссия также установила «небольшое количество нарушений», совершенных украинскими вооруженными силами. Здесь речь идет о расстрелах российских военнопленных и пытках.

Источник: ООН

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