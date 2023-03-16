Израиль одобрил продажу Украине систем для борьбы с дронами

Власти Израиля впервые одобрили продажу Украине систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, речь идет о системах, которые позволят украинским военным сбивать в том числе иранские дроны-камикадзе, которые российская армия активно использует для ударов по украинским объектам критической инфраструктуры.

Как сообщается, решение о выдаче лицензий на экспорт таких систем в Украину министр обороны Израиля Йоав Галлант и глава МИД страны Эли Коэн приняли еще в феврале.

По данным издания, это решение стало возможно после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился пересмотреть отношение Израиля к войне в Украине.

Как пишет Axios, лицензии на экспорт получат две израильские компании — Elbit и Rafael.

В свою очередь, украинские источники издания подтвердили, что представители министерства обороны Украины недавно посещали Израиль, где знакомились с возможными вариантами антидроновых систем для закупки, но каких-либо договоров пока заключено не было.

Как пишет издание, речь идет о комплексах радиоэлектронной борьбы, которые способны выводить из строя беспилотники на расстоянии около 40 километров. При этом журналисты Axios полагают, что Киев хотя и заинтересован в таких системах, но не считает их критически важными, так как и без них успешно перехватывает от 75% до 90% дронов, которыми его атакует Москва.

В свою очередь, отмечает издание, Израиль заинтересован в поставке своих систем, чтобы на практике проверить их эффективность против иранских моделей дронов.

До сих пор Израиль отказывался поставлять оружие Украине, как считается, из опасений испортить отношения с Россией. При этом источники Axios подчеркнули, что поставки систем для борьбы c дронами не означают изменений в израильской позиции по этому вопросу, так как эти комплексы предназначены исключительно для защиты и не являются огнестрельным оружием, а значит не несут угрозы жизни и здоровью российских военных.

Источник: Axios

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