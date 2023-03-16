Из Московского международного университета уволили преподавателя, который якобы поставил «неуд» студенту за доклад о провластном военкоре

Бывшего журналиста «Эхо Москвы» Константина Мирошникова уволили из Московского международного университета после жалобы студента на «неуд» за доклад о военкоре Андрее Медведеве.

«Да, [уволили] по соглашению сторон», — сказал Мирошников изданию «Новая газета Европа».

Мирошников вел в ММУ предмет «Введение в журналистику». 2 марта в телеграм-канале ZERGULIO появился пост о том, что он поставил одному из студентов «неуд» за доклад о военкоре Андрее Медведеве.

В сообщении Z-канала говорилось, что Мирошников задал студентам подготовить доклады о любых журналистах и рассказать об их профессиональной деятельности. Один из учащихся — Михаил — сделал выступление о военкоре Андрее Медведеве и его программе «Медвежий угол».

Мирошников якобы заявил, что Медведев «на данный момент не является журналистом» и поставил студенту «неуд» за работу.

Помимо бывшего сотрудника «Эха», Михаил также пожаловался на еще одного преподавателя — Владимира Сухого. По его словам, тот в рамках предмета «Теория журналистики» рассказывал студентам, «как прекрасно на Украине и какая ужасная Россия, какой замечательный Навальный и его отравили русские».

Одна из студенток Московского международного университета рассказала «Новой газете Европа», что пары с Владимиром Сухим пропали из расписания. Другие учащиеся отметили, что его также уволили.

7 марта в московском аэропорту «Домодедово» задержали еще одного преподавателя этого учебного учреждения — режиссера Артура Аристакисяна. Его знакомые связывали это с его антивоенными постами в соцсетях. Чуть позже преподавателя отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено ли против него какое-либо дело, неизвестно. Сам Аристакисян сообщил журналистам, что его не увольняли из ММУ.

Источники: «Новая газета Европа», ZERGULIO

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