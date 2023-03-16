Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержала полиция. Его обвиняют в демонстрации экстремистской символики

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана снова задержала полиция. Политика обвиняют в демонстрации экстремистской символики, пишут РИА «Новости», ссылаясь на его адвоката Владислава Идамжапова.

Основанием для нового административного дела стал пост в социальной сети «ВКонтакте». Политику может грозить 15 суток ареста. Об этом изданию 66.RU рассказала жена Ройзмана Юлия Крутеева.

«Кто-то написал донос, что он разместил в ВК экстремистскую символику, видимо там перепост от Навального. Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе “Евгений Ройзман”, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — отметила она.

После начала войны в Украине Евгений Ройзман был несколько раз оштрафован. Весной 2022 года бывшего мэра Екатеринбурга трижды штрафовали на 50 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии из-за постов в соцсетях. Также политику назначили еще один штраф — 85 тысяч рублей за «неуважение к власти».

В конце августа у Ройзмана прошел обыск. Позже Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга наложил на политика запрет «определенных действий» по уголовному делу о «дискредитации» армии России. Эта статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

В конце ноября 2022 года Минюст внес Евгения Ройзмана в список «иностранных агентов».

Источники: РИА «Новости», 66.RU

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