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Власти и правозащитники сообщили, что жителям некоторых регионов России начали приходить повестки в военкоматы 

22:50 • 15.03.2023

Власти трех российских областей сообщили, что местным жителям начали приходить повестки в военкоматы для «уточнения данных». Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале написал, что их рассылают в 33 регионах страны.

Среди них, по данным правозащитника, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область, а также Ханты-Мансийский автономный округ, Дагестан, Белгородская, Калужская области и другие. При этом в списке Чикова нет аннексированного Крыма. 

«Больше всего вопросов вызывают повестки на военные сборы, которые могут проводиться только после указа президента. Такого указа не было, по крайней мере, не опубликован», — написал правозащитник. Он также уточнил, что рассылку этих повесток нельзя считать «второй волной мобилизации». 

Ранее власти Воронежской, Липецкой и Пензенской областей официально сообщили, что жителям этих регионов будут приходить повестки в военкомат, которые необходимы для «уточнения данных», а не для мобилизации. Военком Липецкой области Валерий Герасименко объяснил это оцифровкой данных.

«Ряд жителей региона получит повестки из военкомата. Их пришлют по месту жительства или передадут через работодателя. Рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных», — сказал он.

Источники: Павел Чиков, пресс-служба правительства Липецкой области 

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