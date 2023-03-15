В Брянской области депутаты обсудили включение расходов на ПВО в коммунальные платежи. Позднее в облдуме назвали это «фейком», а публикацию на официальном сайте — результатом «хакерской атаки»

На сайте Брянской областной думы появилось сообщение о том, что «необходимо проработать механизм», который бы позволил включить в коммунальные платежи для населения часть расходов на системы ПВО. Позже заметку на сайте облдумы отредактировали, а в пресс-службе заявили о хакерской атаке.

Инициатива о включении расходов на оборону в коммунальные платежи, согласно сообщению на официальном сайте Брянской облдумы, принадлежит главе комитета Госдумы по обороне Андрею Картаполову.

«Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак», — говорилось в заметке.

После публикаций в СМИ это сообщение сначала отредактировали, затем страница с отчетом заседания комитета по ЖКХ перестала открываться и там появилось сообщение о том, что «аккаунт был заблокирован администратором сервера».

В пресс-службе Брянской областной думы назвала эту информацию «фейком», а сообщение на сайте — «хакерской атакой».

В начале марта Картаполов предложил российским компаниям за свой счет установить на своих предприятиях системы ПВО для защиты от дронов, так как силы Минобороны, по его словам, «сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов».

Источники: Брянская областная дума, ЧТД

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