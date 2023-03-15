Суд приговорил Кирилла Бутылина к 13 годам колонии за поджог военкомата

Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего Кирилла Бутылина к 13 годам колонии строгого режима по делу о поджоге военкомата.

Бутылина обвиняли сразу по трем статьям о террористическом акте, вандализме и призывах к осуществлению террористической деятельности.

Как утверждало обвинение, 28 февраля 2022 года Бутылин бросил несколько «коктейлей Молотова» в здание военкомата в подмосковных Луховицах. После этого он уехал в Беларусь, а в начале марта разместил видео поджога телеграм-канале. Позже его его задержали сотрудники пограничной службы при попытке пересечь границу Литвы.

В том же телеграм-канале от имени Бутылина был размещен манифест, в котором говорилось, что «целью было уничтожить архив с личными делами призывников, он располагается в этой части» и что «это должно помешать мобилизации в округе».

Это не первый случай, когда поджигателей военкоматов, в том числе причинивших незначительный ущерб, приговаривают к большим срокам лишения свободы, квалифицируя их действия, как терроризм.

В результате поджигатели получают более суровые наказания, чем убийцы и насильники. Например, во Владивостоке пытавшийся поджечь военкомат местный житель получил семь лет лишения свободы, а в Нижневартовске суд за те же действия приговорил горожанина к 12 годам колонии.

Источник: ТАСС

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