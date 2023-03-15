Продавец мерча «иностранный агент» проиграл суд об авторских правах телеканалу RT. Теперь владелец магазина Feelosophy Store должен выплатить 200 тысяч рублей 

Владелец магазина Feelosophy Store Георгий Сарибекян должен выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей по иску некоммерческой организации «ТВ-Новости», управляющей государственным медиахолдингом RT. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Магазин продавал футболки со словами «иностранный агент» и «иноагент», подчеркивая, что мерч создавался в поддержку издания «Медуза», а также других организаций и людей, признанных российскими властями «иностранными агентами».

15 декабря 2021 года RT подал в суд на владельца магазина Feelosophy Store Георгия Сарибекяна и потребовал выплатить 500 тысяч рублей, так как товарный знак «иностранный агент» принадлежит телеканалу с 2020 года. А в конце апреля 2022 года Роспатент одобрил заявку RT на владение товарным знаком «иноагент».

«В 2021 мы выпустили мерч в поддержку одного издания на букву 𝖒, а сегодня выпускаем мерч с похожим дизайном в поддержку себя. После того коллаба телеканал Russia Today подал на нас в суд за использование в дизайне футболки слов “иностранный агент”», — сказано в сообщении Feelosophy Store в инстаграме.

9 марта суд по интеллектуальным правам рассмотрел кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Сарибекяна и оставил решение Арбитражного суда Москвы без изменений. Иск RT удовлетворили частично, обязав владельца Feelosophy Store выплатить 211 тысяч рублей вместо требуемых 500 тысяч рублей.

Источник: Арбитражный суд Москвы, Роспатент, Feelosophy Store

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