«Из моего концерта вырезали весь материал, связанный с происходящим в мире». Организаторы концерта Данилы Поперечного в Ташкенте выключали ему микрофон, когда он шутил про Россию, Путина и войну

Организаторы ташкентского концерта стендап-комика Данилы Поперечного отцензурировали материал артиста. Для этого они выключали ему микрофон каждый раз, когда «шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки‎». Об этом Поперечный сообщил в своем инстаграме.

«Тут мог быть текст про то, какой замечательный концерт на полторы тысячи человек прошел у нас в Ташкенте, но правда заключается в том, что из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире», — сказал комик.

Он уточнил, что таким образом цензуре подверглись около 50 минут выступления. По словам Поперечного, организаторы сделали это «‎по указке местных правоохранительных органов». При этом Поперечный подчеркнул, что за все время международного стендап-тура «‎Веселая/Жизнь» его команда столкнулась с таким поведением организаторов впервые.

Слова комика местным журналистам подтвердили и зрители, пришедшие на концерт. Они рассказали, что микрофон комика выключался каждый раз, когда он пытался шутить о войне в Украине, президенте России Владимире Путине или на другие политические темы.

Как рассказали зрители, некоторых из них из зала выводили узбекские силовики в штатском. «Я сидел прямо на втором ряду и мне было стыдно за все это. Когда люди начали возмущаться по поводу происходящего в зале, кричали “Слава Украине“ и о том, что они “за то, чтобы война была окончена“, люди из органов в штатском банально начали уводить этих людей из зала под предлогом “надо поговорить“», — цитирует одного из посетителей концерта Gazeta.uz.

Источники: Данила Поперечный, Gazeta.uz

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