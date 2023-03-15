«Из моего концерта вырезали весь материал, связанный с происходящим в мире». Организаторы концерта Данилы Поперечного в Ташкенте выключали ему микрофон, когда он шутил про Россию, Путина и войну

Организаторы ташкентского концерта стендап-комика Данилы Поперечного отцензурировали материал артиста. Для этого они выключали ему микрофон каждый раз, когда «шутка или тема хотя бы косвенно касалась актуальной повестки». Об этом Поперечный сообщил в своем инстаграме.
«Тут мог быть текст про то, какой замечательный концерт на полторы тысячи человек прошел у нас в Ташкенте, но правда заключается в том, что из моего концерта вырезали весь материал, тем или иным образом связанный с происходящим в мире», — сказал комик.
Он уточнил, что таким образом цензуре подверглись около 50 минут выступления. По словам Поперечного, организаторы сделали это «по указке местных правоохранительных органов». При этом Поперечный подчеркнул, что за все время международного стендап-тура «Веселая/Жизнь» его команда столкнулась с таким поведением организаторов впервые.
Слова комика местным журналистам подтвердили и зрители, пришедшие на концерт. Они рассказали, что микрофон комика выключался каждый раз, когда он пытался шутить о войне в Украине, президенте России Владимире Путине или на другие политические темы.
Как рассказали зрители, некоторых из них из зала выводили узбекские силовики в штатском. «Я сидел прямо на втором ряду и мне было стыдно за все это. Когда люди начали возмущаться по поводу происходящего в зале, кричали “Слава Украине“ и о том, что они “за то, чтобы война была окончена“, люди из органов в штатском банально начали уводить этих людей из зала под предлогом “надо поговорить“», — цитирует одного из посетителей концерта Gazeta.uz.
Источники: Данила Поперечный, Gazeta.uz
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