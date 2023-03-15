«Ебут друг дружку, да деньги в кружку». У адвоката оказалась запись разговоров сотрудников суда в перерыве между заседаниями по его делу. В них они матерят защитников и сетуют, что их «не шлепнули»

Ярославский адвокат Александр Князьков случайно получил запись разговоров сотрудников Костромского областного суда, сделанную в перерыве между заседаниями по делу его клиента. На записи, с которой ознакомилась «Адвокатская улица», они матерят защитников, высказываются об их сексуальной ориентации, а также сетуют, что адвокатов «не шлепнули» за зданием суда.

Летом 2022 года защитник адвоката Владимира Зубкова Александр Князьков забрал у секретаря Костромского областного суда Владимира Краснухина диск с аудиопротоколами заседаний. Среди прочего там оказалась 15-минутная запись разговора сотрудников суда во время обеденного перерыва.

На ней, как пишет «Адвокатская улица», слышно, как Краснухин обсуждает с коллегами детали процесса по жалобе на приговор Зубкову. Сотрудникам суда не нравилось, что адвокаты долго высказываются и «тянут руку». Кроме того, Краснухин несколько раз высказывал свое мнение относительно сексуальной ориентации защитников.

«Ебут друг дружку, да деньги в кружку», — смеется на записи секретарь суда, комментируя работу защиты Зубкова.

Более того, издание отмечает, что Краснухин на записи говорит, что Костромской областной суд получал указания от коллег из соседнего региона по поводу рассмотрения апелляции Зубкова.

«Там ярославский суд уже, мол, типа, блять, давайте быстрее, у нас просто все рухнуло на хуй, все процессы встали. <...> Четыре года они черпают это говно, шесть даже, с шестнадцатого года! Епта, да шлепнули [бы] его на хуй за этим… как его, за зданием областного суда!» — цитирует Краснухина газета.

На следующий день Краснухин позвонил Князькову и сообщил, что диск надо заменить. Он сам привез новые записи, на которых уже не было того 15-минутного файла.

«Понятно, что фраза про “шлепнуть за зданием суда” — это не та угроза, которой надо всерьез опасаться. Вопрос здесь в другом. Мы не случайно добивались, чтобы территориальная подсудность дела Зубкова была изменена с Ярославского облсуда на Костромской. Это было сделано, чтобы исключить сомнения в небеспристрастности суда. Чтобы правосудие было в другом регионе, никак не связанном с Ярославской областью. А что мы имеем в итоге?» — задается вопросом Александр Князьков.

Его коллега по защите Зубкова адвокат Олег Крупочкин считает, что личная неприязнь», которую Владимир Краснухин испытывал к подсудимому и его защитникам должна была стать основанием для отвода или самоотвода сотрудника суда из процесса. «Соответственно, в апелляции дело было рассмотрено незаконно», — говорит Крупочкин.

Адвоката Владимира Зубкова обвиняли в двух эпизодах покушения на мошенничество и фальсификации документов в гражданском процессе. Следствие утверждает, что Зубков якобы дважды получил гонорар от доверителя, подделав акт выполненных работ. Кроме того, обвинение квалифицировало как покушение на мошенничество иск о взыскании стоимости проданной Зубковым квартиры с покупателя, который за нее не заплатил. Сам Зубков вину не признает и считает, что его уголовное преследование — месть силовиков за его адвокатскую деятельность.

В сентябре 2019 года Заволжский суд Ярославля приговорил Зубкова к четырем годам лишения свободы. Адвокат обжаловал это решение и в июне 2020 года оно было отменено Костромским областным судом, а дело отправлено на новое рассмотрение.

28 января 2022 года Зубкова снова признали виновным по обеим статьям и снова приговорили к четырем годам. Он снова обжаловал приговор, но на этот раз все тот же Костромской областной суд жалобу отклонил и оставил приговор в силе.

Сейчас Владимир Зубков находится в одной из колоний Ярославской области. Он подал кассационную жалобу, очередное заседание по ее рассмотрению пройдет 22 марта.

Источник: «Адвокатская улица»

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