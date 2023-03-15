Американский беспилотник, предположительно, сбитый российскими ВВС над Черным морем, не был вооружен. Власти США пообещали принять меры, чтобы дрон не попал в чужие руки 

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, упавший в Черное море 14 марта, выполнял разведывательную миссию. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского высокопоставленного военного чиновника.

По его словам, дрон этой модели может нести ракеты Hellfire, но в этот раз из-за характера выполняемой миссии вооружен не был.

Накануне Минобороны России заявило, что не причастно к крушению американского дрона. Как утверждают в ведомстве, американский беспилотник летел с выключенными транспондерами, и при этом залетел в тот район, где Россия провозгласила «временный режим использования воздушного пространства», когда вторглась в Украину.

«С целью идентификации нарушителя» в воздух были подняты истребители. «В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не применяли бортовое вооружение, не вступали в контакт с американским летательным аппаратом и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее Европейское командование вооруженных сил США заявило, что MQ-9 Reaper потерпел крушение из-за «небезопасного и непрофессионального» перехвата российскими истребителями.

«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен и сбит российским самолетом, что привело к падению и полной потере MQ-9», — сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.

Американские представители пояснили, что российские самолеты сбрасывали перед дроном топливо, совершали резкие маневры и задели винт, что привело к падению дрона.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что американские военные приняли меры, чтобы потерпевший крушение беспилотник не попал в чужие руки. В свою очередь, посол России в Вашингтоне назвал случившееся провокацией.

Источники: The New York Times, CNN, Европейское командование ВС США

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