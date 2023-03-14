Владимир Путин помиловал учительницу физики из Петербурга, осужденную за производство амфетамина. Ранее ее муж, отбывавший наказание по этой же статье, вступил в ЧВК Вагнера

Путин помиловал жительницу Санкт-Петербурга Диану Грибовскую, которая отбывала срок в 16 лет лишения свободы за производство амфетамина. Ранее ее супруг Дмитрий Каравайчик, приговоренный к 17 годам колонии по аналогичному обвинению, вступил в ЧВК Вагнера и отправился на фронт. Об освобождении Грибовской сообщило издание «Ротонда».

Ветеринара Каравайчика и учительницу физики Грибовскую осудили в 2019 году. Их признали виновными по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере (ч. 1, 4, 5 ст. 228.1 УК). Суд установил, что мужчина непосредственно производил амфетамин, а его жена искала покупателей.

Каравайчик на суде утверждал, что они продавали не настоящий амфетамин, а смесь из толченых таблеток. Вырученные деньги он собирался потратить на разработку протезов для собак и кошек.

В СМИ мужчину прозвали «русским Уолтером Уайтом» — из-за схожести его истории с историей главного героя сериала «Во все тяжкие».

В январе 2023 года журналисты «Агентства» и «Русской службы Би-би-си» выяснили, что Дмитрий Каравайчик вступил в ЧВК Вагнера. Где он сейчас, неизвестно.

О том, что Диана Грибовская на свободе, «Ротонде» сообщил ее отец. «И Дима просил, и мы просили. Было помилование президента», — сказал Грибовский.



Источник: «Ротонда», «Агентство»

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