В Омске мобилизованного приговорили к 1,5 годам колонии-поселения за несвоевременное возвращение из отпуска. Он ездил на похороны матери и задержался дома, чтобы поддержать отца

Омский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего по фамилии Гаврилов к 1,5 годам колонии-поселения за самовольное оставление части (ч. 3.1 ст. 337 УК). Об этом сообщается на сайте суда.

По версии обвинения, военнослужащий уехал в отпуск «по личным обстоятельствам». «Желая побыть дома со своим отцом после окончания предоставленного отпуска …, с целью временно уклониться от прохождения военной службы» Гаврилов «без уважительных причин не явился в срок … в воинскую часть, а стал проживать в деревне в Омской области у своего отца и проводить время по своему усмотрению», – говорится в постановлении суда.

Мужчина признал вину и рассказал, что остался с отцом, чтобы поддержать его после смерти матери. Из-за этого он действительно не вернулся в часть к указанному сроку.

Суд признал смерть матери военнослужащего смягчающим обстоятельством и изменил категорию вменяемого Гаврилову преступления с тяжкой на «средней тяжести».

Российские суды регулярно выносят приговоры по делам о самовольном оставлении воинских частей. 2 марта марта суд в Нижнем Новгороде приговорил мобилизованного к пяти годам лишения свободы за то, что он на месяц покинул часть и уехал жить к родителям.

Источник: Омский гарнизонный военный суд

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