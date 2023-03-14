В Харьковской области задержали российского солдата, который скрывался там полгода после отступления армии России

В Купянском районе Харьковской области задержали российского военнослужащего, который скрывался там почти полгода. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину в гражданской одежде во время патрулирования поселка в Купянском районе. Позже выяснилось, что мужчина живет в Московской области и является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады российской армии.

Как рассказал сам задержанный, он прятался в местных заброшенных зданиях с тех пор, как этот район освободила украинская армия. Его доставили в отделение полиции.

В начале сентября 2022 года ВСУ перешли в контрнаступление в Харьковской области. За несколько дней украинским военным удалось вернуть под свой контроль несколько стратегически важных населенных пунктов, в частности, города Балаклея и Изюм. После этого представители российского Минобороны заявили о проведении в Харьковской области «перегруппировки» войск. Российские подразделения стали спешно покидать регион, бросая боеприпасы, экипировку и бронетехнику.

Спустя примерно две недели после начала украинского контрнаступления в этом районе ВСУ заявили о полном контроле над Харьковской областью.

Источник: Национальная полиция Украины

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.