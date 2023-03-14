«В целях обеспечения безопасности России». В Москве вырубают леса для комплексов ПВО — The Insider

В нескольких столичных районах после Нового года начали вырубать леса, чтобы подготовить площадки, в частности, для установки комплексов ПВО. Об этом пишет The Insider.

По данным издания, на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии и в Лосином острове уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400. Ближайшие жилые дома в обоих случаях находятся в 200 метрах от установленных систем ПВО.

Кроме того, четыре пусковые установки из девяти, которые развернуты на территории парка-заповедника «Лосиный остров», переведены в боевую позицию. Издание отмечает, что установка С-400 возмутила экологов и местных жителей, которые отмечают, что все происходит на особо охраняемой природной территории. В свою очередь, в ФГБУ «Лосиный остров» заявили, что деревья вырубают «в целях обеспечения безопасности России».

В то же время в провластных телеграм-каналах информацию о размещении С-400 в этом районе назвали фейком. Авторы этих сообщений утверждают, что зенитно-ракетные комплексы разворачивают только в Московской области, объясняя это тем, что в городе устанавливать такое вооружение опасно.

Самый большой ущерб для экологии, как пишет The Insider, вызвала стройка в микрорайоне Курьяново на юго-востоке столицы. Там вырубили около 100 гектаров лесной полосы протяженностью более двух километров на левом берегу Москвы-реки напротив усадьбы Коломенское.

Когда местные жители пожаловались в полицию на незаконную вырубку деревьев им посоветовали не мешать.

«Мы сами в шоке. И ничего вы не сделаете. Строителям дали месяц, чтобы закатать все в асфальт. Тут будет ПВО. Вы же понимаете, где принимаются такие решения?» — ответили сотрудники ОВД Печатники местной жительнице, которая хотела вызвать наряд.

Журналисты выяснили, что площадка под нужды Минобороны займет пять гектаров, а на остальной территории будут располагаться «производственные площадки» для таких компаний, как «Гормост», «Мослифт», ОЭК, «Мосводосток», «Автодор ЮВАО», «Москоллектор» и других.

«Но это все временно, не переживайте! Когда закончится специальная военная операция, все уберут и обратно высадят лес», — сказал изданию сотрудник «Автодора», имя которого не называется.

Источник: The Insider

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