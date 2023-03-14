В 2022 году из российских колоний и СИЗО впервые никто не сбежал 

В прошлом году впервые в современной истории не было зафиксировано ни одного побега из российских исправительных колоний или СИЗО. Об этом сообщил директор ФСИН Аркадий Гостев.

«Впервые в современной истории уголовно-исполнительной системы благодаря слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не допущено», — сказал Гостев.

В то же время, как пишет РБК, в конце августа 2022 года двое осужденных сбежали из ИК-38 в городе Березники в Пермском крае. Их поймали через два дня и теперь им грозит еще один срок. Статья о побеге предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В пресс-службе ФСИН подчеркнули, что за 25 лет число побегов заключенных из российских СИЗО и колоний сократилось в 140 раз. Так, в 1994 году, по данным ведомства, было совершено 140 побегов, в 2000 — 25, в 2010 — зафиксировали 11 таких случаев, а в 2015 году — восемь. С 2016 по 2018 год из колоний и СИЗО сбежали еще восемь человек.

Источники: ТАСС, РБК

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