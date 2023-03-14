Украина обвинила двух российских солдат в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери — Reuters

Украинская прокуратура обвинила двух российских солдат в сексуализированном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери, которой угрожали пистолетом. Об этом сообщает Reuters.

Согласно документам, с которыми ознакомилось издание, эти инциденты произошли в рамках серии преступлений, совершенных российскими солдатами 15-й мотострелковой бригады в Броварах Киевской области в марте 2022 года.

По данным прокуратуры Украины, после неудавшейся попытки Москвы захватить Киев в феврале 2022 года, российские солдаты вошли в город Бровары и провели там несколько дней. Они грабили дома и применяли сексуализириованное насилие к местным жителям.

По версии следствия, несколько российских военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвались в дом, где проживала молодая семья. Отца избили металлическим горшком и заставили встать на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал находившейся там же четырехлетней девочке, что «сделает ее женщиной», после чего надругался над ребенком.

Эта семья выжила. При этом украинская прокуратура расследует другие преступления в Броварах, включая убийства, произошедшие в тот же период.

После нападения на семью, двое солдат зашли в соседний дом, где жила пожилая пара. Военные избили их, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку. Все пострадавшие также выжили.

Всего прокуратура Украины расследует более 71 тысячи сообщений о военных преступлениях российской армии.

В Минобороны России обвинения в сексуализированном насилии не комментировали.

Источник: Reuters

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