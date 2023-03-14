Российские проекты по «патриотическому перевоспитанию» украинских детей получили от Путина гранты на миллионы рублей

Президентский фонд культурных инициатив выделил несколько миллионов рублей из государственного бюджета организациям, которые занимаются «патриотическим перевоспитанием» детей, вывезенных из Украины. На это обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

Почти три миллиона рублей получил проект «Помощь детям-сиротам Донбасса». В описании говорится, что одна из его целей — это «организация патриотического воспитания детей-сирот — учащихся детдомов ЛНР/ДНР и членов приемных семей с использованием возможностей донского казачества». Авторы заявки на получение гранта пишут, что их «подопечные» проходят «процесс смены Родины», и что их необходимо в этом поддержать.

Еще один аналогичный проект — «К истокам» в Белгородской области — получил от президентского фонда почти один миллион рублей. В его описании говорится, что он проводит мероприятия, направленные на «воспитание и просвещение вынужденных переселенцев».

Этот проект создан детско-юношеской организацией «Молодежное братство Святого Белогорья» Белгородской и Старооскольской епархии РПЦ. В заявке на получение гранта указано, что «в рамках проекта состоятся интерактивные, познавательные, творческие мероприятия, основанные на трансляции нравственных ценностей и добродетелей».

В обосновании социальной значимости проекта Россия и Украина называются «единой духовной, политической и экономической системой». «Возникшие в последние годы между Россией и Украиной … политические разногласия многие люди воспринимают как большую общую беду, как трагедию. Чтобы лучше понять настоящее и заглянуть в будущее, мы должны обратиться к истории, к духовным корням, истокам. Особенно в этом нуждаются вынужденные переселенцы, прибывшие из Украины», — пишут авторы.

Грант в размере двух с половиной миллионов рублей также получил проект из Новошахтинска Ростовской области под названием «Готовлюсь Родину защищать». Там детей и подростков в том числе готовят к поступлению в российские военные университеты. В описании проекта сказано, что в Новошахтинске находятся 98 детей и подростков от 6,5 до 18 лет, прибывших из ЛНР и ДНР.

«Дать возможность этим категориям детей и подростков успешно интегрироваться и адаптироваться в новых условиях — одна из важнейших задач нашего общества», — написано в заявке.

Ранее исследователи лаборатории Йельского университета в США подсчитали, что за прошлый год Россия вывезла из Украины около шести тысяч детей. Несовершеннолетних размещали в детских лагерях, где им прививали российские культурные, исторические и социальные «ценности». Некоторые дети из Украины в таких лагерях прошли курсы военной подготовки. Многие их них, по данным ученых из Йеля, вовремя не вернулись домой.

Украинские власти сообщают, что за год в Россию с территории Украины депортировали более 16 тысяч несовершеннолетних.



Источники: Фонд президентских грантов (2), (3), «Русская служба Би-би-си», «Дети войны»

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