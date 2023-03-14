Многомиллионные зарплаты и элитная недвижимость в центре Москвы: соратники Навального опубликовали расследование о родственниках сотрудников администрации президента

Члены команды Навального — Руслан Шаведдинов и Сергей Ежов — опубликовали расследование о родственниках российских чиновников, которые работают в администрации президента России. Видео доступно на ютуб-канале Навальный LIVE.

В ФБК рассказали, что сын главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина — Евгений — работает референтом в Управлении администрации президента по общественным связям и получает за это почти 300 тысяч рублей в месяц.

Также команда Навального рассказала о существовании тайного сына Бастрыкина — Бориса Ревнова. По данным ФБК, Ревнову 34 года, он работает советником управления конституционных основ публичного права Конституционного суда России. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фотографию 1989 года, на котором Александр Бастрыкин запечатлен с друзьями. В кадре есть женщина, которая сидит у Бастрыкина на коленях. Соратники Навального называют ее Марией Ревновой, у которой именно в 1989 году родился сын Борис Александрович.

Также команда Навального рассказала о супруге главы ФСО Дмитрия Кочнева. ФБК отмечает, что Марина Медведева работает управляющим директором компании «Сибур» и зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц. При этом у нее есть свои бизнес-проекты, которым российские власти оказывают поддержку.

У Дмитрия Кочнева есть дочь Юлия. Команда Навального установила, что она работает в службе протокола и зарабатывает три миллиона рублей в год. В ее обязанности входит, например, подача бумаг Владимиру Путину во время совещаний. В свои 25 лет Юлия Кочнева уже купила квартиру в Москве за 25 миллионов рублей.

Заместителем начальника главного Управления делами президента работает Михаил Вяткин — брат депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

Дочь бывшего главы МВД по Москве и замглавы ФСИН Анатолия Якунина — Екатерина Артамонова — занимает должность начальника управления жилищного обеспечения Кремля. Артамоновой принадлежит квартира в 142 квадратных метра в Хамовниках. Стоимость жилья оценивается более чем в 200 миллионов рублей. У мужа Артамоновой Григория есть квартира за 100 миллионов рублей — это жилье он получил от Управделами президента в 2017 году бесплатно. Тогда Екатерина Артамонова уже работала в управлении жилищного обеспечения.

Первым заместителем управляющего делами президента работает Павел Фрадков — сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова. ФБК отмечает, что у их семьи есть имущество на 2 миллиарда рублей.

Еще одна заместитель главы управделами президента России — Ольга Сергун, дочь бывшего главы ГРУ Игоря Сергуна. Она зарабатывает 6,5 миллионов рублей в год. Ольге принадлежит квартира в ЖК «Смоленская застава» за 150 миллионов рублей.

Источник: Навальный LIVE

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