Жителя Ярославской области осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата. Его обвиняли по статьям об экстремизме и терроризме

Жителя Ярославской области Дениса Попова признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и покушении на террористический акт. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала якобы намерение Попова поджечь местный военкомат, а также его посты в соцсетях.

Как утверждало следствие, Попов был задержан в июле 2022 года при попытке поджечь военкомат в Угличском районе. Для этого он якобы подготовил бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, как сообщили в ФСБ, Попов призывал совершать преступления против участников войны в Украине.

После начала российского вторжения в Украину в России были зафиксированы десятки случаев, когда граждане пытались поджечь здания военкоматов. В последнее время силовики квалифицируют такие попытки не по статье об умышленном уничтожении чужого имущества, а по статьям о терроризме.

В результате поджигатели получают более суровые наказания, чем убийцы и насильники. Например, во Владивостоке пытавшийся поджечь военкомат местный житель получил семь лет лишения свободы, а в Нижневартовске суд за те же действия приговорил горожанина к 12 годам колонии.

Источник: ТАСС

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