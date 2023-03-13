У всех россиян, имеющих доступ к документам с грифами «совершенно секретно» и «особой важности», предлагают изымать паспорта

Четыре единоросса и один член ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об изменении текстов законов о государственной тайне и о порядке выезда из России. Документ, кроме прочего, запрещает покидать страну любым людям, которые имеют доступ к «совершенно секретным» сведениям и информации «особой важности».

Документ предполагает закрытый перечень исключений. Правительство может разрешить «секретоносителю» кратковременную зарубежную поездку для экстренного лечения либо сопровождения близкого родственника. Также исключением будут считаться серьезная болезнь близкого родственника, который находится за рубежом, или необходимость принять наследство.

Законопроект предполагает, что правительство сможет устанавливать порядок допуска граждан к гостайне, а также менять правила выезда из России для тех, кто уже имеет такой допуск. По словам адвоката правозащитного проекта «Первый отдел», который специализируется на делах о государственной тайне, Евгения Смирнова, эти поправки нужны, чтобы быстрее принимать такие решения, если в России введут военное или чрезвычайное положение.

В тексте законопроекта предлагается изменить порядок доступа к гостайне не только в случае ЧП, как это действует сейчас, но и при объявлении мобилизации и введении военного положения. Также документ предполагает запрет на доступ к секретным данным для тех, у чьих родственников есть недвижимость или счета за рубежом.

Также депутаты предлагают перестать спрашивать у призывников на военную службу или сборы согласие о допуске к государственной тайне, хотя после оформления такого документа выезд из страны для человека может быть запрещен.

По словам Евгения Смирнова, сейчас многие срочники отказываются получать доступ к гостайне, чтобы не идти служить в части, где этот допуск требуется, и чтобы не иметь в будущем проблем с выездом из России. «Вероятно, поправка о призывниках нужна для того, чтобы у ребят было меньше возможностей отказаться от службы на определенных должностях», — считает адвокат.

Кроме прочего, в законопроекте предлагается изымать паспорта у всех, кто имеет доступ к информации с грифами «совершенно секретно» и «особой важности». При этом какой именно паспорт предлагается сдавать на хранение, не уточняется:

«В случае, если выезд из Российской Федерации гражданина РФ ограничен … , его паспорт (паспорта) … подлежит (подлежат) передаче на хранение», — говорится в тексте документа.

«Если законопроект примут, под угрозу запрета на выезд попадут все “секретноносители”. Теперь необязательно иметь трудовой договор или надбавки за секретность, чтобы вам закрыли выезд в другие страны», — резюмирует Евгений Смирнов.

В действующей редакции Федерального закона «о порядке выезда и въезда в РФ» говорится, что люди, у которых есть доступ к данными с грифами «особой важности» и «совершенно секретно», могут быть временно ограничены в праве на выезд из страны. При этом такая мера касается только тех “секретноносителей”, у которых она прямо прописана в рабочем контракте. Срок ограничения на выезд для них сейчас не может превышать пять лет — или десять, если межведомственная комиссия решит, что сведения по-прежнему секретные.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки необходимы на фоне «возникновения новых угроз безопасности РФ» в условиях войны, а также «санкционного давления западных стран, участившимися в связи с этим случаями несанкционированных выездов за границу лиц, осведомленных в сведениях, составляющих государственную тайну». Кроме того, депутаты сослались на «значительную активизацию иностранных спецслужб», направленную на получение российской гостайны.



Источники: Госдума, «Первый отдел»

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