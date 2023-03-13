Суд в Гааге собирается возбудить уголовные дела о военных преступлениях России в Украине — New York Times

Международный уголовный суд в Гааге возбудит два дела о военных преступлениях России в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников.

По информации газеты, первое дело будет связано с похищением Россией украинских детей и подростков и отправку их в так называемые «лагеря перевоспитания». По данным украинской организации «Дети войны», с февраля 2022 года из страны было депортировано более 16 тысяч несовершеннолетних.

Второе дело будет возбуждено по факту обстрела российской армией гражданской инфраструктуры в Украине.

Суд будет добиваться ареста нескольких человек. При этом кому именно будет предъявлено обвинение — неясно, добавляет издание. Некоторые источники газеты предполагают, что в преступлениях обвинят лично Владимира Путина.

Впрочем, эксперты издания называют вероятность судебного разбирательства невысокой, так как суд не может рассматривать процессы заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

В 2016 году Россия вышла из юрисдикции Международного уголовного суда и не подчиняется его решениям. Привлечь к ответственности российских чиновников в рамках МУС возможно, если такое право суду даст Совет безопасности ООН, но Россия — его постоянный член и может наложить вето. Однако обратиться к МУС с просьбой возбудить дело может и Украина, поскольку преступления совершались на ее территории. При этом четких механизмов привлечения российской стороны к ответственности, даже если приговор будет вынесен, пока нет.

Источники: The New York Times, «Дети войны»

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