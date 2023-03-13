СК не стал проверять информацию о заключенном, который пропал после пыток в колонии. Его, предположительно, отправили на фронт

Управление Следственного комитета по Иркутской области не проводит проверку по факту исчезновения заключенного Владимира Спиридонова. Об этом в ведомстве сообщили журналистам «Тайга.инфо».

Сначала Спиридонов отбывал наказание в ИК-15 в Ангарске. Там его в 2022 году жестоко избили сокамерники «по указанию неустановленных сотрудников колонии», пишет издание. В 2023 мужчину перевели в исправительную колонию №12 в Ростовской области, после чего он исчез.

Предоставить информацию о местонахождении Спиридонова требовал Иркутский областной суд, который рассматривает уголовное дело о пытках в отношении осужденного. Однако в ростовском управлении ФСИН заявили, что не могут предоставить суду информацию о Владимире Спиридонове, так как эти данные «относятся к сведениям, составляющим государственную тайну».

В начале февраля адвокат осужденного Петр Курьянов рассказал изданию «Тайга.инфо», что его доверителя увезли на войну в Украине. Начальство колонии настаивало, что Спиридонов уехал туда добровольно, однако его защитник говорил журналистам, что лично обсуждал с ним вопрос вступления в ЧВК, и что Спиридонов «совершенно точно был против ехать» на войну.

Источник: «Тайга.инфо»

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