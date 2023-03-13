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Режиссер Всеволод Лисовский покинул Россию. Перед этим его два раза подряд приговаривали к 15 суткам ареста за «неповиновение полиции»

12:22 • 13.03.2023

Режиссер «Театра переходного периода» Всеволод Лисовский благополучно покинул Россию. Об этом «Медузе» сообщила его дочь Ева Лисовская.

По ее словам, утром 13 марта он улетел на самолете в Ереван. «Никакой слежки или чего-то еще подозрительного не было», — уточнила она.

10 февраля Всеволода Лисовского задержали, обвинив в «неповиновении сотруднику полиции». По этому протоколу суд назначил режиссеру наказание в виде 15 суток ареста, отбывать которые его отправили в Центр временного содержания мигрантов в поселке Сахарово.

26 февраля срок ареста закончился, но полицейские вновь задержали Лисовского прямо на выходе из спецприемника. На него составили новый протокол по той же статье о «неповиновении полиции», по которому суд назначил еще 15 суток ареста.

12 марта Лисовскому все же удалось выйти на свободу, а менее чем через сутки он покинул Россию.

До этого режиссера дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» — в мае и сентябре 2022 года. А в ноябре суд оштрафовал Лисовского на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии.

Источник: «Медуза»

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