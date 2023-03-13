Режиссер Всеволод Лисовский покинул Россию. Перед этим его два раза подряд приговаривали к 15 суткам ареста за «неповиновение полиции»

Режиссер «Театра переходного периода» Всеволод Лисовский благополучно покинул Россию. Об этом «Медузе» сообщила его дочь Ева Лисовская.

По ее словам, утром 13 марта он улетел на самолете в Ереван. «Никакой слежки или чего-то еще подозрительного не было», — уточнила она.

10 февраля Всеволода Лисовского задержали, обвинив в «неповиновении сотруднику полиции». По этому протоколу суд назначил режиссеру наказание в виде 15 суток ареста, отбывать которые его отправили в Центр временного содержания мигрантов в поселке Сахарово.

26 февраля срок ареста закончился, но полицейские вновь задержали Лисовского прямо на выходе из спецприемника. На него составили новый протокол по той же статье о «неповиновении полиции», по которому суд назначил еще 15 суток ареста.

12 марта Лисовскому все же удалось выйти на свободу, а менее чем через сутки он покинул Россию.

До этого режиссера дважды задерживали во время показа спектакля по пьесе немецкого драматурга Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи» — в мае и сентябре 2022 года. А в ноябре суд оштрафовал Лисовского на 50 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» российской армии.

Источник: «Медуза»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.