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На жителя Рязанской области завели уголовное дело о «дискредитации» армии — за анекдот про отступление из Херсона

22:46 • 13.03.2023

В отношении жителя Рязанской области Василия Большакова завели уголовное дело по статье о «дискредитации» российской армии (ст. 280 УК). Мужчина опубликовал Вконтакте анекдот про отступление из Херсона, сообщает «ОВД-Инфо». 

В ноябре Большаков опубликовал на своей странице следующую запись: 

«Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…»

В прошлом году мужчину осудили по административной статье о «дискредитации». Тогда поводом для возбуждения дела стали его комментарии Вконтакте. По ст. 20.3.3 КоАП Большакова в 2022 году оштрафовали на 30 тысяч рублей. 

14 февраля в его доме провели обыск. Как рассказала «ОВД-Инфо» супруга Василия Большакова, силовики повалили мужчину на пол, избили его и заковали в наручники. В ходе обыска у Большакова изъяли телефоны и ноутбук. 


Источник: «ОВД-Инфо»

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