В Курске силовики пришли с обыском к активистке, выступающей против строительства завода азотных удобрений в черте города

В Курсе полицейские провели обыски в квартире и офисе активистки Татьяны Бондаренко, которая выступает против строительства в городе завода азотных удобрений «КурскАзот». О визите силовиков Бондаренко написала на своей странице Вконтакте.

«Вчера в моей квартире и рабочем офисе прошли обыски. Проверяющие и не скрывают, что их активность связана с моей позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске», — отметила активистка.

Следственные действия на рабочем месте Бондаренко прошли в отсутствие девушки, рассказала она: «В офисе был человек, занимающийся горячей линией, подчеркну, не было ни меня, ни представителей фирмы, в таких условиях начинать обыск просто незаконно. Материалы, по которым обыск начат, скрыты и мне не дали ознакомиться с ними, даже прочитать. Хотя как минимум, обязаны предоставить постановление о проведении обыска. Запретили приглашать адвоката».

Активистка добавила, что никогда не призывала к незаконным митингам и мероприятиям, при этом не раз высказывалась против строительства завода в городе рядом с жилыми домами. «Уверена, и в нашей области, и за её пределами легко найти подходящие места, где для завода удобрений не нужно будет менять карту города и нарушать дух закона», — написала Бондаренко.

Когда девушка позвонила следователю и уточнила, когда ее пригласят на допрос, ей ответили, что она «не имеет никакого отношения к делу, по которому шли обыски», и что допрашивать ее не собираются.

Бондаренко собирается написать на полицейских, которые провели следственные действия в ее квартире и на рабочем месте, жалобы. «Бороться я продолжу до победного. В любом случае, есть Кассационный и Верховный суд, убеждена, они прикрывать курских чиновников не станут», — резюмировала активистка.

В начале марта мэрия Курска отказала Татьяне Бондаренко в проведении митинга против строительства завода азотных удобрений.



Источник: Татьяна Бондаренко

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.